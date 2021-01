Corso Sardegna, la delusione dei negozianti: “Nell’ex mercato affitti e costi improponibili”

Genova. È stato bello crederci. Per i commercianti di corso Sardegna il sogno di trasferirsi nell’ex mercato ortofrutticolo, che aprirà i battenti a fine anno dopo l’imponente restyling che abbiamo documentato dall’interno, rischia di sfumare a causa dei costi da sostenere per occupare i nuovi locali, in tutto 40 spazi per oltre 7mila metri quadrati destinati a esercizi di vicinato e ristorazione affacciati sul nuovo parco pubblico.

L’accordo di programma firmato da Comune e Regione prevedeva un diritto di prelazione per i consorziati del Civ di Corso Sardegna. Lo scorso novembre si è aperta una fase di consultazione in cui le attività della zona possono presentare una manifestazione d’interesse alla società immobiliare milanese Savills che si occupa della commercializzazione. La finestra si chiuderà ad aprile, dopodiché la società Mercato di Corso Sardegna, che avrà in concessione la struttura per i prossimi trent’anni, potrà avviare trattative con altri soggetti.

... » Leggi tutto