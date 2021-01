Illuminazione pubblica, Municipio Centro Est approva mozione per l’identificazione dei lampioni

Genova. Il gruppo di Linea Condivisa, recentemente costituito in municipio I centro est dai consiglieri Vincenzo Palomba e Luca Curtaz, presenta subito una mozione su un tema caldo e particolarmente rilevante per la cittadinanza: l’illuminazione pubblica.

Nella mozione recentemente presentata e votata in maniera bipartisan all’unanimità dal titolo “Efficentazione e miglioramento negli interventi per l’illuminazione pubblica”, il gruppo che fa riferimento al consigliere regionale Gianni Pastorino, impegna l’amministrazione pubblica ad attivare, in accordo con l’ente gestore, un programma di ritracciatura dei codici alfanumerici identificativi dei lampioni in tutto il territorio municipale, utilizzando possibilmente vernice luminescente o pellicole rifrangenti per facilitare l’identificazione del lampioni e di fare campagna informativa per tutti i residenti sul territorio del municipio I centro est in merito alla procedura di segnalazione di lampioni malfunzionanti e/o spenti”.

