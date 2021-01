In Liguria 39% delle dosi a “personale non sanitario”. Gimbe: “Fascia non prevista dal piano vaccinale”

Genova. “La Liguria, rispetto a tutte le altre regioni, ha una percentuale di personale non sanitario vaccinato contro il Covid che è la seconda più alta in Italia (dopo la Lombardia): il 39%”. Ad evidenziarlo è uno studio pubblicato ieri dalla fondazione Gimbe che sottolinea: “Il personale non sanitario non è una fascia prevista dal Piano vaccinale che per questa prima fase ha individuato tre categorie prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti delle rsa quindi persone di età maggiore o uguale a 80 anni”.

In Liguria, dunque, quasi la metà delle dosi è stata destinata alla categoria dei non sanitari, al contrario di altre regioni dello Stivale, in cui la percentuale è minima: appena il 2% in Umbria e sotto il 20% in 14 regioni.

