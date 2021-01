Loano, i consiglieri di minoranza chiedono la convocazione d’urgenza del consiglio comunale

Loano. I consiglieri di minoranza loanesi Roberto Franco, Giulia Tassara, Paolo Gervasi, Patrizia Mel e Daniele Oliva hanno chiesto la convocazione d’urgenza del consiglio comunale.

“Nell’ultima seduta – si legge nella richiesta di convocazione formale congiunta dell’opposizione – si sono verificati alcuni accadimenti che meriterebbero una più attenta discussione in sede consiliare. Ci riferiamo in particolare modo sia alla mozione ‘piano commerciale’ (presentata dal Pd- Da sempre per Loano – Lista Civica Loanoi), in occasione della quale si è verificata una evidente spaccatura (non solo formale) all’interno della maggioranza con inspiegabile abbandono del consesso (eccezion fatta per l’assessore Rocca) di tutta la Giunta Comunale, Sindaco e Vice- Sindaco Compresi”.

... » Leggi tutto