Nuova diga del porto, Legambiente prende le distanze dalla proposta di Agostini-Spalla

Genova. Legambiente prende le distanze dalle parole di Andrea Agostini, portavoce del circolo nuova ecologia, che insieme all’architetto Giovanni Spalla, intervenendo nel dibattito pubblico sulla nuova diga del porto, ha proposto di costruire una “diga-piattaforma, costituita da una piastra di 400 metri di larghezza addossata alla diga dalla parte verso terra, in una prima fase, davanti al bacino di Sampierdarena e Bettolo, in una seconda e terza fase davanti all’aeroporto e al porto di Pra’.

“Abbiamo appreso dalla stampa che la nostra associazione avrebbe già presentato le osservazioni al dibattito pubblico sulla diga foranea di Genova attualmente in corso. Non ci risulta e non ci riconosciamo in alcun documento presentato a nome personale – si legge in una nota del direttivo regionale – Legambiente attende la conclusione del dibattito pubblico, con l’ultimo incontro dedicato proprio agli impatti ambientali, ed avere così tutti gli elementi per presentare il proprio quaderno degli attori, con le proprie osservazioni, entro il 4 febbraio, come previsto nell’ambito del dibattito pubblico”.

