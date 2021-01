Oggi la decisione sulla zona gialla della Liguria: il report dell’iss al vaglio del governo

Liguria. Restano stabili in Liguria gli indicatori relativi alla diffusione del Covid, nonostante un lieve incremento della circolazione nella ASL 1 Imperiese e nella ASL 2 Savonese. Pertanto bisogna sempre monitorare con grande attenzione tutti i cambiamenti. Nel frattempo continua a calare il numero degli ospedalizzati: siamo al 30% di occupazione delle terapie intensive e sotto il 40% dei ricoverati in area medica”.

Questi i numeri della pandemia in Liguria, snocciolati dal presidente Giovanni Toti, e che accompagneranno le decisioni che nella giornata di oggi prenderà il governo in base all’analisi del report dell’Istituto Superiore di Sanità in merito al ‘colore di appartenenza’ della nostra regione per le prossime settimane.

