Pegli, picchia la moglie davanti ai figli e sfascia la casa: 34enne denunciato

Genova. Ieri notte le volanti della polizia sono intervenute in un appartamento di Pegli dopo la telefonata di una donna che si era chiusa in camera con i figli piccoli per sfuggire alle botte del compagno.

Giunti sul posto, i poliziotti già dall’interno della volante hanno visto attraverso una finestra del piano terra un uomo che stava distruggendo il mobilio di casa. Nel portone si sono imbattuti nel 34enne, palesemente ubriaco, che stava allontanandosi di corsa, ma è stato subito fermato.

