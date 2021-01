Sampdoria, rebus Bonazzoli

Genova. Dopo aver cambiato le ‘caselle di prestito’ di Tommaso Farabegoli (dalla Vis Pesaro al FeralpiSalò) e di Fabio Depaoli (dall’Atalanta al Benevento), anche per Ognjen Stijepović è arrivata l’ufficializzazione della cessione delle prestazioni sportive al Grosseto, dopo la rescissione dell’analogo precedente contratto con l’Alessandria. In toscana il montenegrino trova due altri ex Primavera, Alex Campeol (anche lui in prestito) e Federico Scaffidi (cessione definitiva della scorsa estate).

Pure per Felice D’Amico, il cambio di casacca è praticamente fatto ed alla luce del ridotto minutaggio concessogli dal Chievo, la sua nuova destinazione sarà la Pro Sesto, con un declassamento in Serie C.

