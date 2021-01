Sanremo avrà un nuovo centro per l’impiego, assessore Berrino: “Sara’ piu’ centrale, piu’ ampio e funzionale”

Sanremo. A seguito dell’accordo tra Regione Liguria e Comune di Sanremo, la città dei fiori avrà un nuovo centro per l’impiego. La giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore al Lavoro Gianni Berrino, nella seduta odierna ha infatti approvato di assumere in concessione gratuita dal Comune di Sanremo i locali siti in Via Martiri della Libertà 5 (presso il piano secondo dell’edificio che ospita il Mercato Annonario) al fine di adibirli a Centro per l’Impiego previa completa risistemazione edile ed impiantistica.

... » Leggi tutto