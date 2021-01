Viadotto Bisagno, slitta convocazione per tavolo Pris. Pastorino: “Ora basta ambiguità”

Genova. Nella giornata di oggi, la giunta regionale avrebbe dovuto predisporre la convocazione formale della prima seduta del tavolo Pris chiesto dai cittadini, tramite Comune di Genova, per valutare le compensazioni economiche ai residenti interferiti dai cantieri di manutenzione straordinaria del viadotto Bisagno; ma il provvedimento è slittato presumibilmente alla prossima seduta di giunta.

“Tutto ciò ci preoccupa – afferma il Capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, uno dei principali promotori dell’apertura del tavolo Pris, di fatto per la prima volta dedicato ad una manutenzione dell’esistente – come ci preoccupa leggere, in qualche articolo di stampa, che a questo tavolo si parlerà di indennizzi. Su questo – sottolinea Pastorino – non ci possono essere ambiguità né da parte del Governo né del Comune né della Regione e nemmeno da parte di ASPI, che dopo essersi cosparsa il capo di cenere per il ponte Morandi, sembra decisamente riluttante ad affrontare la tematica del trasferimento. Gli indennizzi possono essere una cosa utile, se sono tali da garantire la possibilità del trasferimento di chi vive sotto il ponte, e quindi la questione deve essere affrontata dagli Enti preposti senza ritardi o tentennamenti”.

