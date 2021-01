Campionato Primavera: La Sampdoria supera (2-0) il Bologna

Genova. E’ un Bologna d’alta quota, quello che viene al Riccardo Garrone di Bogliasco, ad affrontare la Primavera di Felice Tufano… Con undici punti, in sei partite, i felsinei, allenati dall’ex blucerchiato Luciano Zauri, si sono piazzati al terzo posto in classifica, in piena zona play off, peraltro avvicinabile anche dalla Sampdoria (ottava, con sette punti in cinque match), in caso di vittoria odierna.

E’ dunque, quella di oggi, una partita chiave (affidata alla direzione dell’arbitro Panetella di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo), per definire le ambizioni stagionali degli emiliani e dei blucerchiati, ricchi di individualità di rilievo, che non mancheremo di portare all’attenzione dei lettori nel corso della cronaca.

