Covid, scendono i contagi: 255 nuovi positivi. 45 nel savonese

Liguria. Sono 255 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 4.145 tamponi molecolari effettuati (nello stesso giorno registrati anche 2.781 tamponi rapidi).

Nel dettaglio, 96 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 13 in Asl4. A Imperia 57 casi, a Savona 45, a La Spezia 40. Quattro i casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

