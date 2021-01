Il Bogliasco impegna il Verona, ma finisce col cedere con 10 reti di scarto

Bogliasco. Ci sono sconfitte e sconfitte. Alcune, la maggior parte, fanno molto male lasciando cicatrici profonde nell’umore e nella memoria di chi le subisce. Ma esiste anche un’altra tipo di sconfitta, quelle utili per crescere e diventare più forti e consapevoli dei propri mezzi. Ed è senza dubbio in questa ultima categoria che deve essere annoverato il 17-7 subito quest’oggi dal giovane Bogliasco guidato da Mario Sinatra al cospetto del più esperto e ambizioso CSS Verona nel quarto turno del massimo campionato femminile.

Contro la squadra che più si è rinforzata nel corso dell’ultimo mercato estivo le biancazzurre non hanno patito timori reverenziali scendendo in vasca con la grinta e la voglia necessarie per non sfigurare. La dimostrazione è arrivata soprattutto dai primi otto minuti di gioco, chiusi da Millo e compagne sopra 3-2 grazie al centro della stessa capitana e alla doppietta della sua vice Rogondino.

