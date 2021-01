Prova di forza del Bogliasco: Lavagna piegato 9 a 6

Bogliasco. Prova di forza e di maturità dei ragazzi del Bogliasco che, nel secondo impegno del campionato di Serie A2, si impongono 9-6 in casa contro un Lavagna mai domo.

Partita spettacolare e ricca di emozioni quella messa in scena alla Vassallo da due formazioni capaci di rispettarsi in acqua pur non facendo mai mancare un alto tasso di agonismo. La contesa alla fine se le aggiudicano i biancazzurri locali, legittimando una sfida che li ha visti sempre avanti nel punteggio fin dalla prima azione di gioco, quella finalizzata da Bonomo su invito di Guidaldi.

