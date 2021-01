Ranieri: “Partita tenuta aperta, ma non siamo stati determinati quando avevamo palla”

Genova. “Peccato perché la partita l’abbiamo tenuta aperta fino in fondo, tuttavia non siamo stati fluidi come avremmo dovuto essere”. Claudio Ranieri analizza la sconfitta della sua Sampdoria contro la Juventus, evidenziando cosa non ha funzionato.

“Loro erano determinati, noi un po’ di meno. Eravamo preoccupati quando avevamo la palla ed è come se ci scottasse tra i piedi. Ai ragazzi avevo detto che perdere con la Juve non cambia nulla, ma di giocarcela. Grandi parate Audero non ne ha fatte. Loro ci hanno messo in difficoltà con le palle no look, invece dovevamo fare di più quando avevamo palla noi. Quagliarella doveva fare da rampa di lancio a chi si inseriva da centrocampo, ma non ci siamo riusciti”.

