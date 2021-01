Sampdoria-Juventus 0-2, blucerchiati alla ricerca del pareggio beffati dal raddoppio di Ramsey

Genova. Sampdoria che resta in partita sino all’ultimo, ma non riesce a raddrizzare una partita che la Juventus vince raddoppiando in pieno recupero. Finisce 0-2: gol di Federico Chiesa al 20′ del primo tempo e di Ramsey al 91′ con la Sampdoria sbilanciata per cerare il pareggio. Gli uomini di Ranieri, dopo un primo tempo in cui la Juventus è apparsa particolarmente brillante, hanno giocato una ripresa più convincente, ma senza arrivare al pareggio e subendo la seconda rete in contropiede. La partita è stata comunque povera di tiri in porta da entrambe le parti.

Primo tempo. Squadre che sembrerebbero speculari all’avvio con un 4-4-2. Coppia d’attacco blucerchiata formata da Quagliarella e Balde, per la Juventus Morata e Ronaldo. Thorsby titolare a presidiare la fascia sinistra per tamponare su McKenny e Quadrado. Gli ospiti indossano un’improbabile divisa arancione. La novità tattica per la Samp invece è Ekdal che si abbassa a tal punto da diventare sistematicamente il quinto di difesa in mezzo a Colley e Yoshida quando la palla ce l’ha la Juventus.

... » Leggi tutto