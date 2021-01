Sanremo Popolare, ufficiale la staffetta tra Tommasini e Artioli alla guida del movimento civico

Sanremo. «Abbiamo deciso di fare un cambiamento per quanto riguarda il coordinamento cittadino, dati i motivi professionali per i quali mi trovo a vivere un mese in Italia e un mese in Africa. Ritengo che Andrea Artioli che è già presente con Piero Correnti in consiglio comunale possa ben rappresentare il cambiamento e coordinare il nostro gruppo per raccogliere tutte le diverse sensibilità e le istanze che la città ci chiede. Dall’altra parte il mio impegno continuerà, anzi, si rafforzerà perché i principi liberali, europeisti, continueremo a portarli avanti facendo un nuovo percorso civico, per farci trovare pronti alle prossime amministrative. Non è presto parlarne, perché Sanremo, come si sa, è sempre un cantiere aperto».

