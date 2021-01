Sanremo, Volpi (M5s): «Per la città il Festival è un evento imprescindibile»

Sanremo. «In questi giorni si rincorrono le voci più disparate sulla manifestazione musicale più importante d’Italia: il Festival della canzone di Sanremo, quest’anno alla 71° edizione. Nel contesto attuale, i punti di vista da analizzare sono molti. Indubbiamente per la città di Sanremo il festival è un evento imprescindibile: trasmesso in Eurovisione, dona lustro alla città dei fiori (e delle canzoni), è un grosso stimolo per il turismo e per più di una settimana la trasforma nella Capitale della musica italiana. Economicamente si tratta di un’entrata importante per le casse del comune. Tuttavia, lo scenario sanitario attuale richiede che sia presentato un protocollo sanitario che permetta alla kermesse di svolgersi in maniera sicura dentro e fuori dall’Ariston. Non possiamo permetterci nuovi focolai di contagio.

