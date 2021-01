Coronavirus, Toti: “Le scuole non incidono sui contagi? Balle, aumentati i cluster familiari”

Genova. “Chi dice che la scuola non incide sui contagi dice delle balle politicamente orientate. Dai dati della prima settimana di apertura un minimo sono aumentati i cluster familiari dovuti a studenti risultati positivi che hanno bloccato la loro famiglia ed è la ragione per cui stanno crescendo i positivi e anche gli isolati a domicilio”. Così il presidente Giovanni Toti nel corso della diretta serale sulla propria pagina Facebook.

Domani inizierà la seconda settimana di apertura per le scuole superiori al 50% dopo due mesi di didattica a distanza integrale, in parte anche a causa dell’ordinanza della Regione Liguria che aveva posticipato il rientro dall’11 al 25 gennaio. “È giusto avere aperto la scuola, ne sono responsabile, tutto questo vuol dire che è gratis e non comporta contagi? Non è vero, chiunque lo dica vi racconta delle balle – ribadisce Toti -. Un pochino incide, anche se non tantissimo. Ora ci mettiamo i ristoranti, incidono un pochino anche quelli”. La tesi che la scuola non fosse un luogo di contagio era stata sostenuta anche da Luigi Canepa, direttore del consultorio della Asl 3.

