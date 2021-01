Corso Sardegna, al via la rivoluzione della viabilità: così spariranno i primi 70 parcheggi

Genova. Inizieranno ad aprile i lavori che cambieranno radicalmente la viabilità in corso Sardegna, uno degli assi di forza del trasporto pubblico genovese che nei prossimi anni sarà percorso dai filobus (o dai bus elettrici che potrebbero sostituirli). Due corsie centrali dedicate ai mezzi Amt, due file di alberi a proteggerle per tutta la lunghezza della strada, ma anche un inevitabile prezzo da pagare: decine di parcheggi che verranno completamente persi.

Il primo tratto a vedere la nuova sistemazione sarà quello di fronte all’ex mercato ortofrutticolo. A farsene carico sarà infatti il gruppo di società che hanno ottenuto il project financing per la riqualificazione: tra gli impegni presi col Comune c’è anche la progettazione degli interventi tra piazza Giusti e la chiesa di Santa Fede, mentre la realizzazione riguarderà solo il segmento tra via Varese e la nuova strada che verrà aperta sul lato sud per collegare corso Sardegna alla zona di piazza Martinez.

