Covid, il presidente della Regione Liguria Toti: «Aumentati i cluster familiari»

Genova. «307 nuovi positivi oggi in Liguria, sono in linea con quella dei giorni scorsi, un’avvertenza arriva dall’estremo ponente. Abbiamo un leggero aumento della pressione in Asl1, visto che sono 99 i nuovi casi, perché ci sono diversi cluster, alcuni ecclesiastici, che si trovano all’interno di alcuni conventi, e in un centro migranti a Molini di Triora. Bisogna dire che è stato giusto riaprire le scuole, ma chiaramente tutto questo incide, sono infatti aumentati i cluster familiari, dovuti agli studenti. Sono 677 i ricoverati tra media intensità e terapie in tensive, crescono di 27 gli ospedalizzati. Di questo ho già parlato con i direttori generali perché si tratta di un fenomeno dovuto alle mancate dimissioni la domenica. E ho chiesto apertamente di provvedere, perché non si può dimettere la domenica la metà dei pazienti che dimettiamo gli altri giorni. Bisogna che i letti dei nostri ospedali scendano anche per poterli dedicare ad altre specialità mediche» – ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto della situazione sul Covid.

