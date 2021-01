Liguria in zona gialla, Arci: “Circoli e associazioni devono tornare operativi”

Liguria. “Domani la nostra regione tornerà in zona gialla come molte altre. La pandemia però non è ancora passata e bisogna mantenere ancora alta la guardia ma questo è comunque un segnale positivo. Sappiamo inoltre della presentazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe, presentato dal partito Democratico, in cui si prevede che la somministrazione di cibi e bevande da parte dei circoli, in questa fase di emergenza sanitaria, sia consentita come ai bar. Lo chiediamo da molto tempo e finalmente siamo stati ascoltati dopo silenzi e imbarazzi”.

Così la presidenza di Arci Liguria, che torna sulla crisi dei circoli e delle Società di Mutuo Soccorso per le conseguenze della pandemia.

