Liguria torna in zona gialla, l’appello di Civicamente Bordighera alle autorità: «Vigilanza rigorosa al confine e nelle città»

Bordighera. «La Liguria ritornerà zona gialla da lunedì 1 febbraio in un momento in cui la provincia di Imperia ha un quadro epidemiologico con direzione incerta. Situazione da tenere in conto affinché’ le liberalizzazioni della zona gialla non si traducano in un’espansione dei contagi che metterebbe a rischio la campagna vaccinale per gli anziani e la scuola in presenza per i ragazzi.

... » Leggi tutto