Album dei ricordi blucerchiati: Maryan Wiśniewski, il francese arrivato da Lens

Genova. Buon compleanno, Wiśniewski… oggi sono 84 candeline! Lo spunto per questa nuova figurina dell’album dei ricordi blucerchiati, ce lo fornisce una video call, con un paio di amici, uno dei quali milanese, trapiantato a Marsiglia, sotto la “Basilique Notre-Dame-de-la Garde”… Lui non è appassionato di calcio, ma il suo amico sì… è un assiduo frequentatore del Vélodrome, lo stadio dell’Olympique… ed il discettare di calcio, ci ha portati ad una accesa disputa, per stabilire il nome del più forte giocatore francese di tutti i tempi.

Naturalmente il concittadino di Zinédine Yazid Zidane asserisce che è l’attuale allenatore del Real Madrid, mentre Michel François Platini, lo è per il sottoscritto, gravato dal peso del “rimorso”, per aver a suo tempo pontificato (ad inizio inverno dell’82, quando “Le Roi” non si era ancora ambientato in Italia), che l’interista Hansi Müller era più forte di lui.

... » Leggi tutto