Bogliolo comincia bene: 8″05 nell’esordio di Karlsruhe

Alassio. Bel debutto stagionale per Luminosa Bogliolo. A Karlsruhe, in Germania, l’atleta delle Fiamme Oro comincia il 2021 nei 60 ostacoli con un quinto posto internazionale e il tempo di 8″05, in finale, dopo aver corso in 8″09 in batteria, due crono che soddisfano lo standard d’iscrizione per gli Europei indoor di Torun, in programma dal 5 al 7 marzo, fissato a 8″12.

Nella prima tappa del principale circuito mondiale, il World Athletics Indoor Tour Gold, l’azzurra affronta a viso aperto le quotate rivali, molte delle quali la attendono nella rassegna continentale in Polonia tra poco più di un mese, e termina la sua prova a tre centesimi dal primato personale di 8″02 realizzato lo scorso anno sempre a Karlsruhe.

