Borgio, un nuovo spazio giochi in via 4 Novembre

Borgio Verezzi. Un nuovo spazio giochi per ragazzi fino a 16 anni è stato allestito nell’area giochi di proprietà della parrocchia di San Pietro in via 4 Novembre a Borgio Verezzi.

“Dopo aver siglato il contratto di comodato d’uso gratuito fra parrocchia e amministrazione comunale, i giovani che vogliono giocare a calcio possono utilizzare questo spazio liberando altri spazi (come il parco di via Colombo) – spiegano dal Comune di Borgio – Naturalmente chi frequenterà questa area dovrà rispettare le norme esposte negli appositi cartelli”.

