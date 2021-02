I balneari ascoltati in Regione, Lauro: “Non dimentichiamo una categoria strategica per lo sviluppo economico della Liguria”

Regione. Questa mattina nella seduta congiunta della prima e terza commissione regionale sono stati ascoltati i rappresentanti dei gestori degli stabilimenti balneari e di altre le categorie coinvolte nel rinnovo delle concessioni demaniali che, qualora venisse applicata la direttiva Bolkestein, rischiano di perdere la gestione del servizio.

“Il consiglio regionale – dichiara Lilli Lauro, presidente della prima commissione affari generali, istituzionali e bilancio – non dimentica l’importanza di un tessuto economico che rappresenta storicamente uno dei settori qualificanti dello sviluppo in Liguria e per questo motivo abbiamo deciso di convocare i rappresentanti di categoria”.

... » Leggi tutto