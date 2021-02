Il protocollo Rai per il Festival di Sanremo: niente pubblico all’Ariston, stop agli eventi esterni e ai programmi collegati

Sanremo. La Rai ha elaborato il protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo che sarà inviato il 2 febbraio al Cts. Lo riporta l’agenzia Ansa. Tra gli elementi essenziali figurano l’assenza di pubblico all’Ariston, lo stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festival.

“La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo – spiega una nota di viale Mazzini – debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione”.

