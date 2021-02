La ferrovia Genova-Casella arriva sulla tv inglese, servizio speciale di Channel 5

Genova. A volte per rendersi conto del valore di qualcosa è necessario guardarla con altri occhi. Le immagini, molte delle quale riprese con un drone, apparse in un servizio di Channel 5, canale televisivo inglese, e che raccontano il fascino della ferrovia Genova-Casella, sono la conferma.

Venerdì nel Regno Unito è andata in onda, in prima serata, su Channel 5 appunto, la puntata della trasmissione World’s Most Scenic Railway Journeys che ha dedicato la parte conclusiva del suo viaggio alla FGC.

