Meteo, febbraio si apre sotto le nuvole, possibili piogge da mercoledì

Genova. Correnti nord occidentali e nuvolosità in questa giornata di lunedì. Domani un lieve rialzo della pressione garantirà una parentesi più soleggiata, prima che infiltrazioni di aria più umida portino un tempo più uggioso e mite. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 1 febbraio, al mattino cielo in gran parte molto nuvoloso o coperto. Non si esclude qualche debole piovasco ma si tratterà di fenomeni locali e temporanei. In giornata permane nuvolosità diffusa pur con qualche schiarita, più ampia a fine giornata. Venti da nord, in rinforzo dal pomeriggio. Mare mosso sotto costa. Temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 4 e 15 gradi, nell’interno tra -2 e 12.

