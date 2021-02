Meteo Liguria: inizio settimana nuvoloso, possibili piogge da mercoledì

Liguria. Correnti nord occidentali accompagnano nuvolosità nella giornata di lunedì. Martedì un lieve promontorio garantirà una parentesi più soleggiata, prima che infiltrazioni di aria più umida determinino un tempo più uggioso e mite. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 1 febbraio 2021

Avvisi: Venti sostenuti settentrionali nella seconda parte di giornata.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo in gran parte molto nuvoloso o coperto. Non si esclude qualche debole piovasco, ma si tratterà di fenomeni locali e temporanei. In giornata permane nuvolosità diffusa, pur con qualche schiarita, che risulterà più ampia a fine giornata.

Venti: Settentrionali, in rinforzo dal pomeriggio.

Mari: Mosso sotto costa! Molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min +4/9°C, max +11/15°C

Interno: min -2/+5°C, max +8/12°C

