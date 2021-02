Genova. Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio nelle campagne di Moconesi, in Val Fontanabuona, dove un uomo è rimasto gravemente mentre tagliava la legna nei sui terreni.

L’uomo, per motivi ancora da chiarire, ha subito l’amputazione di una mano mentre utilizzava uno strumento per tagliare la legna, una sorta di ascia meccanica utilizzata per spaccare i ceppi.

... » Leggi tutto