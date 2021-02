Nervi, rimandata la “pedonalizzazione”: la rivoluzione del traffico scatterà in estate

Genova. Quando il sindaco Bucci aveva presentato il progetto sulla terrazza degli Emiliani l’obiettivo dichiarato era realizzarlo “entro l’anno”, cioè nel 2020. Il calendario è cambiato ma l’annunciata rivoluzione del traffico a Nervi non è entrata nemmeno nella fase sperimentale. I tempi della burocrazia hanno costretto ad aggiornare la tabella di marcia delineando un nuovo orizzonte: estate 2021. Con una parentesi primaverile quanto mai incerta, legata allo svolgimento di Euroflora, in programma dal 24 aprile al 9 maggio.

“La pratica sta andando avanti – spiega Federico Bogliolo, assessore alla viabilità del Municipio Levante -. Attendiamo ancora il nullaosta del ministero che è necessario per istituire nuove zone a traffico limitato. Poi dovremo acquistare i semafori e le telecamere, e predisporre la segnaletica. Tutto dipende dall’autorizzazione, penso che potremmo partire quest’estate. In ogni caso non andrà in parallelo con Euroflora”.

