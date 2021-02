Paolo Martini, dal calcio alla musica: il dramma dei padri separati nel suo ultimo singolo

Sanremo. Un tema delicato come quello della bigenitorialità e dei padri separati trattato in una canzone con dolcezza e sensibilità. Si intitola “Emozioni potenti” l’ultimo singolo del 19enne cantautore Paolo Martini, alla sua terza esperienza come cantante dopo aver inciso “Irrealizzabile” e “Dimenticare te” che parlavano di altri temi, realizzato con il suo insegnante, il maestro sanremese Dario Daniele.

