Parte oggi la “lotteria degli scontrini”: tutte le informazioni su come partecipare

Liguria. Parte oggi, primo febbraio, nonostante alcuni scetticismi, la lotteria degli scontrini: gli acquisti di beni e servizi da almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso gli esercenti “abilitati” potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

La riffa di Stato – che esiste in Paesi come Portogallo, Cina, Malta e altrove – mette in palio premi sia per chi compra sia per chi vende: l’11 marzo la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria nel mese di febbraio.

