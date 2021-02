Rinnovata la partnership tra Iren e Amt: sinergie e promozioni per gli utenti delle due aziende

Genova. Si rinnova la partnership commerciale tra AMT e IREN Luce Gas e Servizi, siglata per la prima volta nel 2019, con l’obiettivo di facilitare i genovesi nell’utilizzo dei rispettivi servizi e offrire vantaggi concreti ai cittadini.

Il cuore della sinergia tra le due aziende è la promozione “In bus con IREN” che prevede sconti sull’abbonamento annuale AMT CityPass per coloro che attivano nuove utenze energia o gas. Il cliente potrà, infatti, usufruire di 50 euro di sconto sull’acquisto o rinnovo di un abbonamento annuale AMT CityPass (ordinario, under 19 e under 14) con l’attivazione di una nuova utenza IREN; lo sconto sull’abbonamento annuale AMT salirà a € 100 se saranno attivate due utenze IREN.

