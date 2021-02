Superbonus 110% e altri incentivi: apre lo sportello Riqualificazione energetica del Comune

Genova. Prende vita e si apre alla città il palazzo di Genova Blue District, in via Del Molo 65 (ex palazzo Verde). Al piano terra dell’edificio il Comune ha deciso di aprire – ormai dal 7 di gennaio – uno sportello informativo dedicato al tema della riqualificazione energetica. L’iniziativa è legata al piano di riqualificazione del centro storico. Dal Superbonus 110% al Sismabonus, dal bonus facciate ad altre forme di incentivo, sono tante le possibilità per i privati per innovare gli immobili e al contempo contribuire al miglioramento del decoro della città.

“Ci stiamo battendo in tanti ambiti per avere una Genova a basso impatto ambientale – dice il sindaco Marco Bucci – e per una riqualificazione di tutti i quartieri, e se anche i privati faranno la loro parte avremo una città più bella. L’amministrazione mette a loro disposizione professionisti che possano dare indicazioni chiare sulla fattibilità degli interventi”.

