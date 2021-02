Vaccino anti Covid, dal 12 febbraio tutti gli over 80 in Liguria potranno prenotare

Genova. Partiranno intorno al 12 febbraio le prenotazioni per vaccinare gli ultraottantenni in Liguria, esclusi coloro che vivono nelle Rsa. E già in quel giorno potrebbe essere organizzato un simbolico vaccine day per poi proseguire le somministrazioni dalla settimana successiva. Ad annunciarlo è il presidente ligure Giovanni Toti dopo la riunione con i vertici di Alisa: “Dalla mattina del 15 febbraio partiremo con le vaccinazioni. In assenza di una programmazione dalla struttura commissariale stiamo predisponendo un sistema per sovrapporre le settimane di chiusura della prima fase in senso stretto con l’inizio del ciclo allargato”.

La macchina organizzativa si è già messa in moto. Per prenotare saranno a disposizione diverse modalità, da quelle più tradizionali a quelle informatizzate: “Coinvolgeremo medici di famiglia, con cui ci vedremo giovedì prossimo, poi farmacie, sportelli Cup, call center, e il form di prenotazione automatica online di Liguria Digitale”, elenca Toti. Gli anziani con 80 anni o più saranno avvisati con lettere a domicilio e invitati a mettersi in lista.

... » Leggi tutto