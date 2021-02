Al via tamponi rapidi nelle scuole del Tigullio, 200 test e 200 negativi al Liceti

Genova. È stato avviato questa mattina lo screening su base volontaria nelle scuole del Tigullio. Oltre duecento tamponi rapidi sono stati effettuati tra studenti e docenti del Liceo Liceti di Rapallo.

“I ragazzi hanno aderito con entusiasmo e grande senso di responsabilità – ha detto l’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo, che ha visitato il Liceo in occasione dell’avvio della campagna insieme al direttore di Asl 4 Paolo Petralia – Abbiamo incontrato la V Geometri, la prima classe dell’istituto a sottoporsi al tampone. Vedo in loro l’entusiasmo del ritorno a scuola in presenza ma anche una forte richiesta di sicurezza, unita alla consapevolezza del contributo che loro possono e devono dare. Venendo qui oggi abbiamo voluto dare un segnale: non siamo al liberi tutti, è necessaria grande attenzione e i comportamenti dei ragazzi a scuola sono cruciali. I test servono come prevenzione e come monitoraggio, ma anche come sensibilizzazione: anche le protezioni del personale sanitario e le procedure portate e mostrate nell’ambiente scolastico hanno questa finalità”.

