Entella-Cosenza, Vivarini: “Ci sono mancate cattiveria e determinazione”

Chiavari. Non arriva la seconda vittoria di fila al Comunale: l’Entella viene sconfitta 2 a 1 dal Cosenza dopo un ottimo primo tempo. Non basta il secondo gol in campionato di Costa: i rossoblù la ribaltano con le reti di Gliozzi e dell’ex Tremolada.

Vincenzo Vivarini commenta: “Abbiamo questi cali di attenzione, è capitato anche in altre situazioni. La partita è stata combattuta nel primo tempo; siamo stati anche molto bravi nel guadagnar campo, nel creare situazioni. Dovevamo essere più cattivi, più decisi per magari fare anche il secondo gol. Il problema è che non riesco proprio a spiegarmi questo approccio al secondo tempo che è stato molto blando, molto remissivo. Abbiamo perso contrasti, abbiamo perso palla che non si doveva assolutamente perdere, abbiamo chiaramente concesso profondità a questa squadra che, come avevamo detto alla vigilia, gioca molto la palla, ci stimolava molto al lavoro difensivo”.

