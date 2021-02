In Liguria il vaccino over 80 prenotabile dal 15 febbraio, l’annuncio di Toti

Genova. «Oggi si è svolta una lunga riunione con i vertici delle Asl, di Alisa e di Liguria Digitale sul piano di vaccinazioni che riguarderà gli ultra80enni dal 12 e 13 febbraio. Occorrono tuttavia alcune avvertenze, tra cui quella di non cercare, al momento, le indicazioni su come prenotare attraverso i medici di medicina generale, le farmacie o il sito di Regione perché i dettagli li avremo all’inizio della prossima settimana e le prenotazioni saranno possibili dal 15 febbraio. In questo momento i medici di medicina generale, i farmacisti e anche i sindaci, che stanno lavorando con le Asl per l’individuazione degli spazi destinati alle vaccinazioni, non hanno certezze sulle consegne dei vaccini e sulla loro quantità». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto questa sera sull’avvio della Fase2 delle vaccinazioni anti Covid-19, rivolta alle persone con più di 80 anni.

