Per il consiglio regionale “Hezbollah è un’organizzazione terroristica” e l’ambasciatore d’Israele ringrazia Toti

Genova. “Ho appena ricevuto la telefonata dell’amico ambasciatore di Israele Dror Eydar, che ci ha ringraziato per la mozione, prima in Italia, del Consiglio regionale della Liguria che dichiara Hezbollah un’organizzazione terroristica. Ho colto l’occasione per ribadire a Israele la nostra vicinanza e amicizia e per scambiare alcune considerazioni sulla pandemia Covid, facendo i complimenti al Governo israeliano tra i più efficaci nel contrasto alla pandemia, con una campagna vaccinale che ha già raggiunto oltre la metà della popolazione”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.

Il consiglio regionale della Liguria ha approvato l’ordine del giorno per “il riconoscimento di Hezbollah come organizzazione terroristica nel suo complesso”, presentato e firmato dal gruppo Cambiamo Toti Presidente.

