Saluto fascista a Cogoleto, avviato procedimento della prefettura sui tre consiglieri

Genova. Va avanti non solo in procura ma anche in prefettura la vicenda dei tre consiglieri comunali di Cogoleto finiti nella bufera per avere fatto il “saluto romano” durante una seduta del consiglio, nel Giorno della Memoria. Oggi il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, come annunciato nel giorni scorsi, è stato ricevuto dal prefetto di Genova, Carmen Perrotta, alla quale ha relazione in merito ai fatti accaduti.

“Il colloquio, durato oltre un’ora, mi ha permesso di spiegare dettagliatamente quanto avvenuto – dice Bruzzone – Al termine dell’incontro, il prefetto mi ha informato che è già stato avviato un procedimento sul caso che è in fase di istruttoria e che resta in attesa di una relazione scritta su quanto descritto verbalmente”. Uno dei poteri del prefetto sarebbe quello di far scattare il decadimento dei consiglieri.

