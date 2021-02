Savona, recupero San Giacomo: approvata mozione per partecipazione a bando. Arecco: “Non utile al caso”

Savona. “Il complesso del San Giacomo deve essere valorizzato in quanto oggi si trova in una situazione di degrado. E’ necessario partecipare al bando Prima – Prevenzione ricerca indagine manutenzione ascolto per il patrimonio culturale, indetto dalla fondazione Compagnia di San Paolo”. A dirlo è una mozione, presentata il 26 gennaio dai gruppi consiliari di Savona PD, M5S, Italia Viva, Rete a Sinistra, Noi per Savona e Lista civica Battaglia sindaco.

“E’ necessario che vada preservato il verde pubblico, l’accesso al sagrato e all’abside e che vengano compiuti dei lavori per il consolidamento della chiesa e del suo tetto” spiega Elisa Di Padova, a rappresentanza della minoranza favorevole alla sistemazione del complesso del San Giacomo con la partecipazione al suddetto bando che “si rivolge anche ad attrattori culturali sul territorio ligure e può essere una buona opportunità per il recupero del San Giacomo” continua l’esponente del PD.

