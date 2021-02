Ventennale G8 e anniversario dell’Ezln: la delegazione zapatista potrebbe arrivare a Genova

Genova. Nel 2021 ricorrono due anniversari importanti per le realtà antagoniste e per quanti contestano il modello neoliberista in ogni parte del mondo. Da un parte il ventisettesimo anniversario dell’inizio della rivoluzione zapatista del Chiapas, dall’altro il ventennale del G8 di Genova. Due ricorrenze in qualche modo collegate perché il ‘modello zapatista’ contribuì a creare la rete mondiale che portò a Genova 300 mila persone e diede vita a una settimana di dibattiti e approfondimenti sui principali temi legati alla globalizzazione.

Quest’estate, se la pandemia lo consentirà, una folta delegazione dell’Ezln composta per tre quarti da donne, viaggerà in nave dal Messico all’Europa. Da qui sono previste tappe in molte città del vecchio continente. Una di queste dovrebbe essere Genova. “L’esempio zapatista fu fondamentale per la costruzione della rete mondiale – ricordano dal centro sociale Emiliano Zapata – e ancora lo è. Per tutti noi che crediamo che un ‘otro mundo es possible’ avere un confronto diretto con una comunità autonoma indigena, che rappresenta il più alto livello di democrazia finora attuato, è essenziale per dare nuova linfa al movimento in gran parte disorientato e confuso”.,

