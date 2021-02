Città amiche del turismo, Genova capofila di una rete europea che unisce salute e sostenibilità

Genova. Il capoluogo ligure è capofila di un network di dieci città europee nell’ambito del progetto “Tourism-Friendly Cities” che il programma Urbact dedica al turismo sostenibile inteso come strumento di crescita economico, sociale e ambientale.

Esaminare la situazione attuale ricercando soluzioni efficaci e innovative è stato il tema dominante del webinar internazionale “Integrating health & safety in a new model for sustainable tourism” (“Integrare salute e sicurezza in un nuovo modello di turismo sostenibile”) al quale Laura Gaggero, assessore comunale allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale, ha portato la propria esperienza coinvolgendo anche rappresentanti di Aeroporto di Genova spa e di Stazioni Marittime spa.

