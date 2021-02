Coronavirus, Toti: «Il 12 febbraio in Liguria “Vaccine day” per gli ultraottantenni»

Genova. «Nella fase 2 della campagna vaccinale, le dosi verranno distribuite nei territori in base alla percentuale di over 80, i soggetti più colpiti. La proposta, nata dalle Regioni con la percentuale più alta di abitanti anziani come la Liguria e il Friuli Venezia Giulia, è stata condivisa da tutti i governatori con grande spirito di collaborazione, e approvata dal Governo». Così il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto serale sulla pandemia affidato stasera alla sua pagina Facebook.

... » Leggi tutto