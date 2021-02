Marassi, i carabinieri trovano 30 Kg di droga in un box: due arresti

Genova. Nel primo pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio antidroga, i carabinieri del nucleo investigativo hanno visto due persone, non lontano dal carcere di Marassi che, prima di salire a bordo di un’auto, girovagavano nei parcheggi antistanti, per poi allontanarsi.

I militari, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di seguirli. I due, dopo aver girovagato un po’ in zona, sono entrati in un box scaricando delle buste. Poco dopo essere usciti dal garage, i due sono stati fermati dai carabinieri e identificati in D.R. albanese di 30 anni e A.G. 50enne genovese.

