Savona 2021, un gruppo di cittadini appoggia Patto per Savona: “Contribuiamo con idee e proposte”

Savona. “Siamo persone con percorsi culturali e politici diversi, di età ed esperienze di vita e lavorative differenti, ma tutte accomunate dall’amore per Savona. Per questo diamo grande importanza alle elezioni comunali della prossima primavera e intendiamo ad esse portare un contributo attraverso l’adesione al Patto per Savona”.

Così un gruppo di cittadini savonesi dichiara il loro appoggio al candidato del centro sinistra Marco Russo. “Lo abbiamo letto – continuano -, ne abbiamo condiviso lo spirito, il contenuto e le finalità e intendiamo ad esso contribuire con le nostre idee e proposte. Per questo lo abbiamo sottoscritto per sottolinearne l’impronta civica, aperta a tutti, unitaria, centrale nella vita amministrativa e politica della nostra Città. Abbiamo, contestualmente, apprezzato l’impegno di elaborazione nel “Laboratorio” portato avanti da Marco Russo nel corso degli ultimi anni”.

