Vaccino anti Covid, passa la linea Toti: più dosi alle regioni con più anziani over 80

Genova. “Nella fase 2 della campagna vaccinale, le dosi verranno distribuite nei territori in base alla percentuale di over 80, i soggetti più colpiti”. Lo annuncia il presidente Giovanni Toti, oggi a Roma per seguire numerosi appuntamenti politici, dopo la riunione col Governo dimissionario che doveva sciogliere proprio il nodo dei criteri di distribuzione del vaccino.

“La proposta, nata dalle Regioni con la percentuale più alta di abitanti anziani come la Liguria e il Friuli Venezia Giulia, è stata condivisa da tutti i governatori con grande spirito di collaborazione, e approvata dal Governo – riferisce Toti – Così ogni regione avrà abbastanza vaccini per mettere al sicuro al più presto i suoi anziani e chi ne riceverà meno adesso, ne avrà di più nelle fasi successive, in modo da compensare”.

